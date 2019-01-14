Будут оцифрованы рисунки художников — жителей блокадного Ленинграда

В Президентскую библиотеку поступили рисунки художников, живших и творивших в блокадном Ленинграде. С 9 ноября 2018 года это учреждение культуры начало акцию по сбору документов, посвященных событиям 1941–1944 годов в городе на Неве. После оцифровки рисунки и письма поступят в электронный фонд библиотеки.

Так, искусствоведы Николай и Раиса Благодатовы передали для оцифровки альбом графики талантливого художника Юрия Бажанова (1927–1949), жившего в блокадном Ленинграде.

Кроме того, в Президентскую библиотеку поступили две акварели его друга и соученика, впоследствии ставшего театральным художником, И. Мартынова. На них изображены суровые военные будни, боевые расчеты и огонь пожарищ. Фотографию еще одного рисунка в адрес библиотеки прислал петербуржец Евгений Аганин.

Ранее в рамках акции по сбору документов, связанных с блокадой, свою историю Президентской библиотеке рассказала петербурженка Алиса Большакова, автор книги «Девочка из блокады (воспоминания и размышления)».

Всего на призыв Президентской библиотеки поделиться свидетельствами о том времени откликнулись более 150 человек.

По инф. rosbalt.ru

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