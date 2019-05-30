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Будут ли раскрыты тайна убийства Бориса Немцова?
По инф. rosbalt.ru   
30 Мая 2019 г.
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Власти России должны возобновить расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, заявили в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека. Погибшего еще в 2015 году Бориса Ефимовича в России многие не любят (в том числе и среди наших пожилых читателей) - он считается одним из "вожаков проклятых либералов"... что не отменяет, конечно, главного: любое расследование смерти должно быть доведено до конца. Потому что сегодня "спускается на тормозах" убийство политика, который не нравится вам - а завтра покроется тайной смерть кого-нибудь, кого вы боготворите...

Будут ли раскрыты тайна убийства Бориса Немцова?

На сайте ПАСЕ опубликован доклад, согласно которому полная правда о преступлении так и не была раскрыта, а множество аспектов были упущены из виду.

Комитет выразил серьезную озабоченность тем, что следствие не рассмотрело даже возможные видеодоказательства, которые имелись в распоряжении Федеральной службы охраны.

Не были также опрошены все возможные свидетели, которые были на Большом Москворецком мосту в момент убийства и могли видеть преступника.

В проекте резолюции также указывается, что двое причастных к преступлению — убийца Заур Дадаев и водитель чеченской армии Руслан Махмудов, которые, предположительно, получили 15 млн рублей за убийство, были «тесно связаны с высшими эшелонами военной и политической власти в Чечне».

  • Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.
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По инф. rosbalt.ru

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