Будущее наших внуков глазами наших детей: науки — не для нас!

Российские родители назвали естественно-научные и гуманитарные дисциплины самыми непопулярными для своих детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Выбор семьями образовательных траекторий для детей».

По данным мониторинга, только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку. В то же время, самыми востребованными специальностями, по мнению респондентов, являются информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).

Кое-что о науке в России:

Опрос родителей проводился в конце 2018 года в трех субъектах Федерации — Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения.

Для того, чтобы лучше прогнозировать потребность в кадрах, в России в 2022 году модернизируют отечественную систему мониторинга трудоустройства выпускников.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ