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Будни религиозного тоталитаризма: в Саудовской Аравии ожидают казни "богословы-оппортунисты"
По инф. rosbalt.ru   
25 Мая 2019 г.
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После окончания священного для мусульман месяца Рамадан в Садуовской Аварии казнят богословов со сравнительно прогрессивными взглядами. Как пишет The Independent, под стражей по обвинениям в терроризме содержатся трое — Шейх Салман аль-Уда, Авад аль-Карни и Али аль-Омари.

Будни религиозного тоталитаризма: в Саудовской Аравии ожидают казни "богословы-оппортунисты"

Они известны своими прогрессивными взглядами на шариат и гомосексуализм. Их арестовали в 2017 году. Саудовские прокуроры желают смертного приговора для мужчин только за их мирные политические симпатии, уточняет СМИ.

  • Рамадан в 2019 году закончится 3 июня.

Заметим, что суровые нравы в Саудовской Аравии - нельзя воспринимать как общую норму для всех исламских государств и обществ. Просто в этой монархической стране уровень религиозного тоталитаризма зашкаливает... Но нетерпимость к инакомыслию становится характерна для обществ, где клерикализация жизни доходит до полного слияния государства и религиозных институтов. Подобное может угрожать любой стране, где религия (любая! не только ислам!) начинает занимать исключительное и абсолютное положение.

По инф. rosbalt.ru

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