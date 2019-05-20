ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Будем осторожны: появился новый вид мошенничества с банкоматами "Сбера"!
По инф. polit.ru   
20 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Мошенники придумали новую схему кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Будем осторожны: появился новый вид мошенничества с банкоматами "Сбера"!

Несовершенство устройств, которые сначала требуют карту, а потом разрешают выбрать услугу по ней, позволяет злоумышленникам снимать чужие деньги. Сначала преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Затем следующий за ним в очереди человек видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Он производит действия и завершает операцию, лишаясь своих денег.

Единственным условием для успешности этого трюка является то, что с момента, когда преступник оставляет банкомат, до момента, когда жертва вводит свой пин-код, должно пройти не более 1,5 минут.

В правоохранительных органах зафиксировали рост подобного вида мошенничества в последние полгода.

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 