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Брр: у женщины обнаружили опухоль... с зубами и волосами

По инф. Российской газеты   
30 Марта 2020 г.
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Тюменские хирурги прооперировали пациентку с кистой яичника и обнаружили доброкачественную опухоль с пучком волос и зубами.

Брр: у тюменки обнаружили опухоль... с зубами и волосами

«Такие опухоли (тераномы - прим. МГ.) возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона и могут содержать практически все ткани организма. Чаще всего в тератоме находят волосы, ногти, хрящи, кости, зубы, реже — отдельные органы и части тела», — рассказала Наталья Берсенева, пресс-секретарь клиники «Нефтяник».

Операция прошла успешно: уже на следующий день женщину выписали из стационара, а через неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

  • Как отметила врач-хирург отделения гинекологии Елена Колесникова, это не первый такой случай в практике тюменских врачей: в прошлом году в областной клинической больницы № 2 извлекли огромную двухкилограммовую тератому у десятилетней девочки (тогда в новообразовании кроме жировой ткани также нашли волосы и фрагменты зубов).
  • В большинстве случаев тератома не вызывает никаких симптомов: примерно 60 процентов пациентов могут даже не подозревать, что у них внутри есть такая опухоль. Проблемы начинаются, когда она увеличивается и начинает давить на органы.

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