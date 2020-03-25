Бросить новорожденного малыша на берегу реки — это как? А вот так...

В Красноярском крае ищут женщину, которая подозревается в убийстве своего ребенка-младенца. Об этом сообщает Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 106. "Убийство матерью новорожденного ребенка".

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В Минусинске накануне, 23 марта, на берегу Енисея нашли труп младенца, положенный в пакет. Судмедэксперт установил, что дитя родилось живым, а погибло, по первоначальным данным, от переохлаждения.

Равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться либо у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества, либо у тех, кто совсем беден и кто прокормить детей не может никак. Но тем не менее в любой ситуации нужно оставаться человеком и не бросать своих малышей. В этом плане очень даже показателен пример отца с четырьмя детьми из Забайкалья. Он тоже выживал, как мог, ютясь в подземелье и принося своим детям крохи, но, тем не менее, он их не бросил. Но такие случаи - одни на миллион. Зато противоположных полно:

По инф. rosbalt.ru

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