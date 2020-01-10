Бросить курить, больше зарабатывать…. Эти и другие обещания дали себе соотечественники на Новый год

34% россиян дают себе обещания на Новый год. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

При этом, о том, что обещания успешно выполняются, говорят 69%, об обратном сообщает каждый четвертый (24%).

Чаще всего россияне планируют больше уделять времени семье (5%), здоровью (4%), заниматься спортом (3%) и бросить курить (3%). По 3% респондентов обещают себе больше зарабатывать, сменить или найти работу и в целом жить лучше.

Труднее всего пообещать самому себе и действительно выполнить. Ведь здесь строгий учетчик и критик только сам человек. Новый год отлично подходит для того, чтобы начать менять свою жизнь, не откладывая больше на завтра. Однако в одночасье все другим не станет. Для того, чтобы бросить курить, найти работу, начать больше зарабатывать и в целом для претворения других планов и целей нужны время и главное решительный настрой не сойти с выбранной дистанции.

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По инф. rosbalt.ru

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