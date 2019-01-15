"Бросить бы все — и махнуть в Нижний Новгород!" Он назван лучшим городом по качеству жизни

Исследовательский сервис Numbeo составил рейтинг городов мира по качеству жизни. Лучшим представителем России в нем оказался Нижний Новгород — 109-е место из 226.

В рейтинге оказались еще четыре российских города: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

Мировыми лидерами по качеству жизни признаны австралийская Канберра, Эйдховен в Нидерландах, американский Роли, австралийская Аделаида и швейцарский Цюрих.

Худшими для проживания городами признаны Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.

Рейтинг основан на таких показателях, как покупательская способность населения и стоимость жизни, безопасность, качество здравоохранения, экология и климат, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность.

Polit.ru

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