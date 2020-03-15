Брошенная дочь Ирины Понаровской хочет, чтобы от неё «все отстали»

Ирина Понаровская вновь оказалась в центре внимания. На НТВ показали четырехсерийный фильм о жизни звезды. Особую роль в нем отвели её приёмной дочери Анастасии Кармышевой, от которой звёздная мама отказалась дважды.

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О трагедиях в своей жизни Насте тяжело вспоминать до сих пор.

— Я этот фильм не смотрела, – заявила Анастасия. – Даже не знала, что он вышел. Мне звонили с «Первого канала», приглашали на новые съемки. Но я не хочу больше во всё это ввязываться. Мне неинтересно абсолютно. Одно и то же! Все думают, что я пиарюсь за счет Понаровской, что мне что-то от неё нужно. Нет! Мне ничего не надо: я хочу, чтобы всё прекратилось. Пусть она рассказывает о себе, о своих мужчинах, о том, как она вкусно пахнет. Только меня не надо трогать. Даже для её королевской и аристократической души это некрасиво.

Анастасия признаётся, что вспоминать события, которые произошли двадцать лет назад, ей очень непросто. Она появилась в семье Ирины случайно. На гастролях к певице подошла 18-летняя девушка и предложила ребенка. Ирина, которая не могла иметь детей, забрала девочку к себе и воспитывала её на протяжении четырех лет. Но когда у Понаровской родился сын Энтони, Настя оказалась никому не нужна. И супруг Понаровской Вейланд Родд сдал её в детский дом. С Понаровской Настя встретилась, уже когда была сформировавшимся подростком. Ирина пригласила её к себе пожить. Однако вскоре обвинила в воровстве и отправила восвояси.

– У людей нет своей жизни: они живут чужими трусами и бриллиантами, – вздыхает Настя. – Я выхожу на улицу и выслушиваю всякое дерьмо от незнакомых тётушек и бабушек. Они говорят: «Вот, ты ограбила Ирину!». Боже мой, вам самим не смешно? История с этим кольцом – выдуманная. Конечно, не было никакого кольца. И я это еще тогда прекрасно понимала, потому что никогда не была глупой девочкой. Я предчувствовала, что может произойти какая-то подстава. Так и случилось. Даже если я взяла кольцо, то сядь, поговори и реши этот вопрос. Как мудрая женщина! А прийти и сказать, что у неё украли кольцо с бриллиантом... Это же смешно! Просто в тот момент, когда меня бросили во второй раз, никто никому не был нужен.

Настя не понимает, почему Понаровской уделяют в последнее время так много внимания.

– Лучше бы говорили о тех людях, которые удочеряют и до конца дней остаются с этими детьми: любят их, ценят и уважают, – продолжает Анастасия. – А здесь что? Меня дважды выкинули, продали… Никто же не знает, что в действительности было. А в действительности всё было очень жестко. Сколько я потом слышала... И что я алкоголичка, наркоманка. А ведь я даже сигареты не курю, на секундочку. И вообще, я – другой человек. Не материалист. Если бы была материалистом, ходила бы по всем передачам и вскрывала бы всем мозг. Но я не такая. И Ирине с этим повезло.

Понаровскую Анастасия не видела уже больше двадцати лет. Хотя встретиться с певицей она не против.

– Конечно, она боится встречи со мной, – продолжает девушка. – Она же всё понимает, что моей вины в том, что произошло, нет никакой. Если бы она захотела встретиться, я бы согласилась. Но без камер – чисто по-человечески поговорить, как взрослые люди. Честно говоря, у меня никаких эмоций по отношению к ней нет в принципе. Я к ней отношусь ровно. У меня нет ни безумной любви, ни злости, ни обиды. Каждый сам проживает свою жизнь. Я телевизор не смотрю, но, конечно, слышала, что она возвращается. Видела её новый образ. Как он мне?.. Баба как баба! Человек, который сделал кучу пластических операций. Обычная история…

Насте сейчас 38 лет. Она живет в Москве, воспитывает сына и мечтает о собственной квартире, на которую заработать пока не получается.

– Сейчас, как и многие, я снимаю жилье, – продолжает женщина. – Квартиру пока не купила, но думаю об этом. Ребенку уже 12 лет, нужен свой угол. Сын ко мне относится с большим уважением. Конечно, он уже знает, что в моей жизни была Ирина Понаровская. Но никаких иллюзий не питает по этому поводу. Впрочем, как и я.

По инф. sobesednik.ru

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