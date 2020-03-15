Брошенная дочь Ирины Понаровской хочет, чтобы от неё «все отстали»

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Ирина Понаровская вновь оказалась в центре внимания. На НТВ показали четырехсерийный фильм о жизни звезды. Особую роль в нем отвели её приёмной дочери Анастасии Кармышевой, от которой звёздная мама отказалась дважды.
О трагедиях в своей жизни Насте тяжело вспоминать до сих пор.
— Я этот фильм не смотрела, – заявила Анастасия. – Даже не знала, что он вышел. Мне звонили с «Первого канала», приглашали на новые съемки. Но я не хочу больше во всё это ввязываться. Мне неинтересно абсолютно. Одно и то же! Все думают, что я пиарюсь за счет Понаровской, что мне что-то от неё нужно. Нет! Мне ничего не надо: я хочу, чтобы всё прекратилось. Пусть она рассказывает о себе, о своих мужчинах, о том, как она вкусно пахнет. Только меня не надо трогать. Даже для её королевской и аристократической души это некрасиво.
Анастасия признаётся, что вспоминать события, которые произошли двадцать лет назад, ей очень непросто. Она появилась в семье Ирины случайно. На гастролях к певице подошла 18-летняя девушка и предложила ребенка. Ирина, которая не могла иметь детей, забрала девочку к себе и воспитывала её на протяжении четырех лет. Но когда у Понаровской родился сын Энтони, Настя оказалась никому не нужна. И супруг Понаровской Вейланд Родд сдал её в детский дом. С Понаровской Настя встретилась, уже когда была сформировавшимся подростком. Ирина пригласила её к себе пожить. Однако вскоре обвинила в воровстве и отправила восвояси.
– У людей нет своей жизни: они живут чужими трусами и бриллиантами, – вздыхает Настя. – Я выхожу на улицу и выслушиваю всякое дерьмо от незнакомых тётушек и бабушек. Они говорят: «Вот, ты ограбила Ирину!». Боже мой, вам самим не смешно? История с этим кольцом – выдуманная. Конечно, не было никакого кольца. И я это еще тогда прекрасно понимала, потому что никогда не была глупой девочкой. Я предчувствовала, что может произойти какая-то подстава. Так и случилось. Даже если я взяла кольцо, то сядь, поговори и реши этот вопрос. Как мудрая женщина! А прийти и сказать, что у неё украли кольцо с бриллиантом... Это же смешно! Просто в тот момент, когда меня бросили во второй раз, никто никому не был нужен.
Настя не понимает, почему Понаровской уделяют в последнее время так много внимания.
– Лучше бы говорили о тех людях, которые удочеряют и до конца дней остаются с этими детьми: любят их, ценят и уважают, – продолжает Анастасия. – А здесь что? Меня дважды выкинули, продали… Никто же не знает, что в действительности было. А в действительности всё было очень жестко. Сколько я потом слышала... И что я алкоголичка, наркоманка. А ведь я даже сигареты не курю, на секундочку. И вообще, я – другой человек. Не материалист. Если бы была материалистом, ходила бы по всем передачам и вскрывала бы всем мозг. Но я не такая. И Ирине с этим повезло.
Понаровскую Анастасия не видела уже больше двадцати лет. Хотя встретиться с певицей она не против.
– Конечно, она боится встречи со мной, – продолжает девушка. – Она же всё понимает, что моей вины в том, что произошло, нет никакой. Если бы она захотела встретиться, я бы согласилась. Но без камер – чисто по-человечески поговорить, как взрослые люди. Честно говоря, у меня никаких эмоций по отношению к ней нет в принципе. Я к ней отношусь ровно. У меня нет ни безумной любви, ни злости, ни обиды. Каждый сам проживает свою жизнь. Я телевизор не смотрю, но, конечно, слышала, что она возвращается. Видела её новый образ. Как он мне?.. Баба как баба! Человек, который сделал кучу пластических операций. Обычная история…
Насте сейчас 38 лет. Она живет в Москве, воспитывает сына и мечтает о собственной квартире, на которую заработать пока не получается.
– Сейчас, как и многие, я снимаю жилье, – продолжает женщина. – Квартиру пока не купила, но думаю об этом. Ребенку уже 12 лет, нужен свой угол. Сын ко мне относится с большим уважением. Конечно, он уже знает, что в моей жизни была Ирина Понаровская. Но никаких иллюзий не питает по этому поводу. Впрочем, как и я.
"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.
Ирина Понаровская вновь оказалась в центре внимания. На НТВ показали четырехсерийный фильм о жизни звезды. Особую роль в нем отвели её приёмной дочери Анастасии Кармышевой, от которой звёздная мама отказалась дважды.
«В тот день, когда Светлане Суминой был поставлен диагноз ВИЧ, она пришла домой и включила телевизор, где шла программа „Необъяснимо, но факт“. Ведущий объяснял, что вирус — это выдумка, и лекарства, предназначенные для его лечения, разрушат ее органы. Это убедило Сумину, и она поклялась никогда не принимать лекарства. Это обещание она держала в течение почти десяти лет», — рассказывает The Los Angeles Times.
"35-летний Нурали Алиев родился в семье, которая правила Казахстаном (...), держа страну в железном кулаке в течение трех десятилетий. Его дед Нурсултан Назарбаев - печально известный диктатор, пришедший к власти в Казахстане в 1990 году. 79-летний Назарбаев ушел с поста президента в прошлом году, но сохранил за собой титул "Елбасы" или лидера нации, пожизненную роль, которая позволяет ему накладывать вето на политику правительства (...)", - сообщает The Times.
Девятиклассникам школы № 10 города Таштагол Кемеровской области задали написать сочинение о поправках в Конституцию, которые предложил внести президент Владимир Путин. За отказ от задания ученикам пообещали поставить двойки. Также их попросили поучаствовать в конкурсе плакатов на эту же тему, рассказал в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.
С момента скоропостижной смерти великой актрисы Элины Быстрицкой прошел почти год (она скончалась в апреле 2019-го). Но её близкие до сих пор не знают настоящие обстоятельства гибели легенды советского кинематографа и продолжают подозревать, что её заморили голодом.
В Москве задержали водителя такси, который украл у пассажирки аэропорта «Внуково» чемодан с одеждой на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«Будь то наркотики, взрывчатка, пропавшие без вести люди или даже рак — у собак весьма хорошее обоняние. Теперь ученые выяснили, что благодаря своему носу собаки могут обнаружить и тепло», — сообщает немецкое издание Die Welt.
Уже прошло почти 8 лет со дня смерти известного советского и российского актёра Александра Пороховщикова, но споры о разделе имущества продолжаются до сих пор. Актёр не считался очень богатым человеком, особенно по современным меркам, однако достаток в семье всегда был.
На фоне падения российской национальной валюты изменение ценников в магазинах не вызывает сомнений. Но оставляет вопросы. Два года назад рубль уже опускался до 70 за доллар, торговля уже поднимала цены из-за возросших издержек. К прежнему уровню они так и не вернулись. Так почему же мы вновь заговорили о подорожании? Об этом размышляют поговорил с эксперты.
«Частные самолеты, яхты, собственные отделения неотложной помощи: на фоне распространения коронавируса некоторые состоятельные люди прибегают к средствам, немыслимым для большинства граждан», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Банкам предлагают запретить брать комиссию с граждан при оплате коммуналки, тарифы за свет, газ и воду намерены пересмотреть, а количество семей, получающих право на субсидию по оплате ЖКХ, может заметно возрасти. Как ещё защитить карманы россиян от необоснованных цен на энергоресурсы и услуги ЖКХ, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.