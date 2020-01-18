«Броненосец Потемкин»: великий фильм остается великим!

18 января 1926 года, 94 года назад состоялась публичная премьера фильма «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Картина была снята на киностудии «Мосфильм» в 1925 году, была немой и черно — белой. Тем не менее, стала прорывом в кинематографическом искусстве. Премьера для избранных и властной верхушки прошла раньше, в декабре 1924 года в Большом театре.

Сценарий, по которому снимался фильм, основан на реальных событиях, произошедших в июне 1905 года, когда на броненосце «Потемкин» команда подняла восстание и захватила корабль. Триумфальное шествие «Броненосца Потемкина» началось с кинотеатра «Художественный» на Арбате в Москве, который тогда назывался «Государственный Электротеатр». Первые зрители, пришедшие туда 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и обстановкой. Весь служебный персонал, от билетера до киномеханика, был одет в морскую форму, а фасад кинотеатра напоминал большую модель военного корабля. Премьера показала, что «Броненосец Потемкин» — это нечто большее, чем наглядное пособие к лекциям по истории партии. За первые 3 недели проката только в Москве картину посмотрели 300 тысяч человек.

Кинорежиссер Геннадий Полока, поставивший несколько лет назад картину «Возвращение броненосца» считает, что «мировой кинематограф до сих пор не знает такого масштабного ощущения событий, которые существуют в фильме «Броненосец Потемкин». В одном из интервью он сообщил: «…около 100 фильмов используют принцип Потемкинской лестницы». Потемкинская лестница действительно до сих пор считается одним из самых сильных по эмоциональному воздействию эпизодов в мировом кино. Здесь все смонтировано таким образом, чтобы зрители, вовлеченные в гущу событий, смогли почувствовать себя не свидетелями, а жертвами жестокого расстрела. Сцены расправы над мирными жителями Одессы показывали, что может натворить бездумная военная машина.

Главный факт, который знают о «Броненосце «Потемкине» даже не видевшие его зрители, — это, естественно, красный флаг, в эпоху черно-белого кино вручную раскрашенный съемочной группой.

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По инф. pnp.ru

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