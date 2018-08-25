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Британский старичок осужден на 8 лет за сексуальные "шалости" 40-летней давности
По инф. rosbalt.ru   
25 Августа 2018 г.
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Суд Лондона приговорил 72-летнего Дэвида Бадда к восьми годам и 10 месяцам тюрьмы за сексуальные домогательства к детям и насилие, совершенные 40 лет назад. Об этом случае пишет The Independent.

 

 

По данным СМИ, мужчина приставал к детям в 1970-х годах в столичном районе Ньюэм. Его жертвами стали четыре девочки в возрасте около девяти лет. Также мужчина признался в семи случаях насилия, не связанного с изнасилованием, и четырех случаях непристойного поведения. Как установили в полиции, он охотился на маленьких детей, используя свою позицию продавца мороженого для ухаживаний за ними.

До 2017 года он проживал в курортном городке Ориуэла Коста в провинции Аликанте. В настоящее время он находится под следствием.

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