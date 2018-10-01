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Британский принц тайно посетил Москву
По инф. rosbalt.ru   
01 Октября 2018 г.
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Москву посетил принц Кентский Майкл и 19 сентября принял участие в церемонии открытия международной школы на севере столицы, сообщила газета The Sun.

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Издание отмечает, что на фоне дипломатического скандала между Россией и Британией он был вынужден тайно получать разрешение МИД на эту поездку.

Отмечается, что 76-летний двоюродный брат королевы Елизаветы II и внучатый племянник императора Николая II совершил визит вопреки рекомендациям официального Лондона монаршим особам воздержаться от посещения России после инцидента в Солсбери.

Принц Майкл свободно говорит по-русски и является покровителем и участником ряда связанных с Россией организаций, в том числе Российско-Британской торговой палаты. В 2009 году он был награжден российским Орденом Дружбы за вклад в развитие сотрудничества между Великобританией и Россией.

По инф. rosbalt.ru

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