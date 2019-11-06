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Британка раскрыла секрет долголетия: пьет только шампанское. А ей все 108!
По инф. rosbalt.ru   
06 Ноября 2019 г.
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Жительница английского города Харрогейт (графство Северный Йоркшир) отметила свой 108-й день рождения. Она утверждает, что один из секретов ее долголетия — ее любимый напиток, шампанское.

Британка раскрыла секрет долголетия: пьет только шампанское. А ей все 108!

Как пишет The Independent, Дороти Флауэрс живет в доме престарелых. Детей у нее нет, а муж умер в 1981 году, поэтому ее навещает племянница.

В день рождения женщина получила почти 700 открыток с поздравлениями со всего мира. Как отмечают сотрудники дома престарелых, она действительно никогда не употребляла другой алкоголь, кроме шампанского.

  • В Британии не так уж и мало долгожителей. Минувшей весной секретами долголетия делился 111-летний житель этой страны. Он рассказывал, что ему в жизни «помогает каша, а также работа, которая приносит удовольствие». Он добавил, что у него, как и у всех, были страхи, простуды, грипп, малярия и даже операции, но он не падал духом и всячески «избегал смерти».
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