|
Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
Все предыдущие месяцы Пейдж готовился к марафонам, которые должны были пройти в британской столице, а потом и в пустыне Сахаре, однако были перенесены из-за пандемии. Многомесячные тренировки оказались под угрозой, вот и пришлось в буквальном смысле последовать совету британских властей в период карантина заниматься спортом лишь в пределах собственного двора.
Во время бега Пейдж менял направление каждые 20 минут, чтобы не повредить колени, и, очевидно, чтобы не закружилась голова. В конце «дистанции» вместо финишной ленты марафонец разорвал натянутую его сыном туалетную бумагу, за что, кстати, получил немало гневных комментариев в интернете. Негодующие пользователи назвали это расточительством в период, когда туалетной бумаги и без того постоянно не хватает в британских магазинах.
Немного омрачила впечатление от забега и супруга Пейджа, которая была очень недовольна образовавшимися вдоль забора ямкам от кроссовок. Однако, по словам марафонца, жена не стала долго злиться и простила ему этот небольшой ущерб.
- Пейдж — не первый бегун, который устроил настоящий марафонский забег в период карантина. Во Франции, где выходить на улицу кроме как по очень острой нужде запрещено, 32-летний мужчина пробежал все 42 с лишним километра на своем… семиметровом балконе.
Еще интересные публикации со всего света:
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Британец устроил марафон вокруг собственного дома. Сделал 873 круга!
Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
-
Дмитрий Шепелев призвал знаменитостей рассказывать правду о коронавирусе
Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с шоу «На самом деле», где он проработал почти 10 лет, пока не спешит выходить на работу в связи с карантином. Хотя в прессе уже появились слухи, что он ведёт переговоры с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозия, который хочет видеть Дмитрия в своём новом развлекательном шоу.
-
Доллар появился в День дурака: 1 апреля в истории
Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
-
Под Петербургом тюлениха просила помощи прямо на огороде
В центр спасения ластоногих под Петербургом привезли двух новых тюленей. Животные стали жертвами нападения птиц и не выжили бы, если бы им не пришли на помощь люди.
-
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС
Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Документ разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.
-
Идеи для радости
Затронувшие всю нашу планету тревожные события не отменили теплых человеческих отношений. Не для всех, но для многих из нас эти дни стали поводом вырваться из ежедневной круговерти, собраться вместе и ощутить в полной мере, как мы необходимы друг другу, как важна для нас жизнь близкого человека. Давайте дарить подарки своим родным и любимым, не дожидаясь торжественных дат! Ведь нынешние треволнения закончатся, а душевное тепло и поддержка останутся с нами – хотелось бы верить, что навсегда.
-
После выхода на пенсию самое время спортивно заняться собой
Пожилой возраст – не немощность и беспомощность в обязательном порядке. Если человек настроен быть активным и бодрым и хочет прожить долго, пенсионный период может стать очень плодотворным временем для поддержания здоровья и даже от разных приобретенных ранее недугов.
-
Как безопасно выгуливать собаку во время пандемии? Рассказываем
В России усиливаются меры борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые предусматривают ведение режима самоизоляции и ограничение на прогулки. Эксперты Российской кинологической федерации разработали ряд рекомендаций по выгулу и уходу за собаками.
-
Россиянам будут сообщать о нарушении карантина по СМС
С 3 апреля Минкомсвязи, Минздрав, Роспотребнадзор и МВД должны будут сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина». Ранее власти также обещали уведомлять по СМС о контактах с инфицированными.
-
Путин спешит на помощь: в США вылетел самолет с медтехникой
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием и средствами защиты на борту вылетел в США ночью первого апреля. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
-
Самозанятые, готовимся налог на доход платить?
Все регионы страны получат возможность самостоятельно вводить налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых.
-
Ксения Собчак считает, что уже переболела коронавирусом
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.
-
Как кризис переживать будем? Сбережения-то далеко не у всех есть...
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, максимум на полгода хватит сбережений в случае внезапной потери ежемесячных доходов.
-
Не до шуточек: что изменится в жизни россиян с 1 апреля?
Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.
-
Принц Гарри и Меган Маркл лишились своих титулов
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально лишились титулов королевских высочеств (HRH). Ранее оба отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
-
Коронавирус подхватил главврач больницы в Коммунарке
Коронавирусом заразился главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.
-
Москвичей до июля освободили от уплаты взносов на капремонт
С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
-
Ритуальная атрибутика в режиме онлайн: не отходя от компьютера – легко, просто и недорого
О том, как хорошо совершать покупки в виртуальном пространстве, знают многие. Сейчас никто не хочет стоять в очередях. Все можно купить в интернет-магазине, а потом получить покупку курьером. Сейчас, когда московский похоронный дом Ritual.ru открыл уникальный сервис Shop.Ritual.ru, купить онлайн можно и ритуальные товары.
-
Что россияне читают на карантине?
Как выяснилось, Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой «Атлант расправил плечи» заняли первое место в списке самых популярных писателей и книг для самоизоляции. Как отметили в пресс-службе сервиса, Айн Рэнд могла попасть в него благодаря своему объему, для освоения которого наконец-то появилось время.
-
Тигр Майка Тайсона оставил женщину без руки. Поиграть хотела с «киской»
Тигр, живущий в доме американского боксера Майка Тайсона, откусил женщине руку. Как пишет The Sun, сам спортсмен назвал случившееся «несчастным случаем».