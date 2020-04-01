Британец устроил марафон вокруг собственного дома. Сделал 873 круга!

Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.

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Все предыдущие месяцы Пейдж готовился к марафонам, которые должны были пройти в британской столице, а потом и в пустыне Сахаре, однако были перенесены из-за пандемии. Многомесячные тренировки оказались под угрозой, вот и пришлось в буквальном смысле последовать совету британских властей в период карантина заниматься спортом лишь в пределах собственного двора.

Во время бега Пейдж менял направление каждые 20 минут, чтобы не повредить колени, и, очевидно, чтобы не закружилась голова. В конце «дистанции» вместо финишной ленты марафонец разорвал натянутую его сыном туалетную бумагу, за что, кстати, получил немало гневных комментариев в интернете. Негодующие пользователи назвали это расточительством в период, когда туалетной бумаги и без того постоянно не хватает в британских магазинах.

Немного омрачила впечатление от забега и супруга Пейджа, которая была очень недовольна образовавшимися вдоль забора ямкам от кроссовок. Однако, по словам марафонца, жена не стала долго злиться и простила ему этот небольшой ущерб.

Пейдж — не первый бегун, который устроил настоящий марафонский забег в период карантина. Во Франции, где выходить на улицу кроме как по очень острой нужде запрещено, 32-летний мужчина пробежал все 42 с лишним километра на своем… семиметровом балконе.

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