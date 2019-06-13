Британец сорвал огромный лотерейный джекпот

Житель Великобритании купил счастливый лотерейный билет и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране. Он выиграл 123 миллиона фунтов, пишет Mirror.

Счастливчику удалось угадать пять основных номеров и две «звезды».

В лотерее, в которой мужчине повезло, участвуют жители Франции, Испании, Великобритании, Люксембурга, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландиии, Австрии.

По инф. rosbalt.ru

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