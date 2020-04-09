ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат
2020-04-02-02-35-06
В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Когда коронавирус пойдет на спад? Есть прогноз от Минздрава, но картина тревожная
2020-03-28-02-37-50
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень...

Борису Джонсону стало лучше после кислородной терапии
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Премьер Британии Борис Джонсон успешно преодолел сложный период в борьбе с коронавирусом, однако остается в реанимации госпиталя St Thomas.

Борису Джонсону стало лучше после кислородной терапии


Канцлер Риши Сунак сообщил, что Джонсон пришел в себя, его состояние постепенно улучшается. Премьер уже может общаться с окружающими и сидеть в постели после проведенной кислородной терапии.

— Последние сведения, которые мы получили из больницы — что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы, — отметил Сунак.

Ранее сообщалось, что серьезных проблем с дыханием у Джонсона не было, аппарат ИВЛ ему не потребовался.

Правительство Британии продолжает работу под руководством главы МИД Доминика Рааба, которого Джонсон назначил своим временным заместителем.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 