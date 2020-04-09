Борису Джонсону стало лучше после кислородной терапии

Премьер Британии Борис Джонсон успешно преодолел сложный период в борьбе с коронавирусом, однако остается в реанимации госпиталя St Thomas.

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Канцлер Риши Сунак сообщил, что Джонсон пришел в себя, его состояние постепенно улучшается. Премьер уже может общаться с окружающими и сидеть в постели после проведенной кислородной терапии.

— Последние сведения, которые мы получили из больницы — что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы, — отметил Сунак.

Ранее сообщалось, что серьезных проблем с дыханием у Джонсона не было, аппарат ИВЛ ему не потребовался.

Правительство Британии продолжает работу под руководством главы МИД Доминика Рааба, которого Джонсон назначил своим временным заместителем.

По инф. rosbalt.ru

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