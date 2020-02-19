Бориса Моисеева его пенсия вполне устраивает

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, певец из тех людей, которые «ни на что не жалуются и никогда ничего ни у кого не просят».
- У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России… Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека, - поделился Сергей Горох.
Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, певец из тех людей, которые «ни на что не жалуются и никогда ничего ни у кого не просят».
Ученые считают, что высоту полета самолетов следует изменить ради борьбы с глобальным потеплением. По их мнению, это позволит сократить вредное влияние авиации на климат на 56%. (В борьбе с глобальным потеплением, как говорится, все средства хороши. - прим. МГ.)
В ИРКЗ «Красная Поляна» появились планы по открытию прямого авиасообщения с Дели. С «Уральскими авиалиниями» уже ведутся переговоры и предположительно они будут обеспечивать эти перелёты. В этом случае туристы из Индии смогут без труда посещать казино курорт и вносить свой вклад в развитие инфраструктуры. По предварительным данным, рейсы запустят уже весной, но пассажирам придётся воспользоваться пересадкой в Москве. Прямые рейсы пока вызывают сложности, но эти вопросы уже решаются. По заверениям информационного агентства ТАСС, они станут доступными уже в этом году.
В Калининграде 15 февраля разыгралась настоящая трагедия. Под стенами Центрального рынка застрелили двукратного чемпиона СССР по горнолыжному спорту Вадима Янголенко и его беременную супругу Дарью Ефимову.
В Ростовской области на реке погибли двое детей. Мальчики пытались перейти по льду реки на другой берег, но домой с прогулки так и не вернулись. (Конечно, уберечь от всех бед детей и внуков нельзя, но проводить с ними беседы о том, что опасно делать, просто необходимо! - прим. МГ.)
Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, какую важную роль играет в жизни человека здоровое питание. Оно не только помогает избежать многих болезней, но и является непременным условием достижения активного долголетия.
Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Стоит обратить внимание, что Сергей Михайлович - хотя и возглавляет формально-оппозиционную партию, но никаким "бузотером" точно не является, резких высказываний в адрес кремлевского начальства и порядков в стране себе не позволяет. И уж коли такой осторожный человек поднимает свой голос - значит, наверное, тоже уверен в неправедности приговора, ошарашившего многих в стране!
...В том числе "госизменщиками" становятся и люди весьма почтенного возраста. А в России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) суровое — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.
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