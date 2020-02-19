Бориса Моисеева его пенсия вполне устраивает

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, певец из тех людей, которые «ни на что не жалуются и никогда ничего ни у кого не просят».

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- У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России… Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека, - поделился Сергей Горох.

По инф. argumenti.ru

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