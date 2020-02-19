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Бориса Моисеева его пенсия вполне устраивает
По инф. argumenti.ru   
19 Февраля 2020 г.
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Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, певец из тех людей, которые «ни на что не жалуются и никогда ничего ни у кого не просят».

Бориса Моисеева пенсия вполне устраивает


- У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России… Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека, - поделился Сергей Горох.

По инф. argumenti.ru

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