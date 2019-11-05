Бордель на памятном месте Второй мировой: по закону вроде можно, но как быть с этикой?

Новый бордель на улице Дуквитцштрассе в Бремене находится там, где раньше жили в лагере советские граждане, принудительно работавшие в Германии. Российский генконсул считает это морально "неприемлемым", сообщает немецкое издание Die Tageszeitung.

"Проституция = принудительная работа", - было написано на табличке демонстрантов, выступавших в августе против открытия борделя на Дуквитцштрассе, 69. Сравнение было выбрано не случайно: здесь во время Второй мировой войны находился лагерь для советских граждан, работавших принудительно в Германии. Теперь об этом узнало и российское консульство в Гамбурге - и обратилось с письмом к бургомистру Бовеншульте".

"Мы исходим из того, что реализация таких проектов не запрещена немецким законодательством, однако с моральной точки зрения неприемлема, так как противоречит подобающему почитанию памяти жертв Второй мировой войны", - говорится в письме генконсула Андрея Шарашкина. В своем письме консул просит бургомистра сообщить о том, какие меры можно принять для решения данной проблемы.

"Много таких мер, вероятно, не существует. Российский дипломат - не первый, кто недоволен ситуацией: с того момента, как стало известно о планах открыть бордель, проходили протесты. (...) Однако в августе бордель Eros69 все же был открыт", - отмечает издание.

"Департамент по внешним связям был вынужден сообщить консульству, что, "к сожалению", противоречие между памятным местом и борделем не является "правовым основанием для отказа в разрешении".

Историк Бременского университета Ульрике Хун считает примечательным то, что российское консульство обратилось к бургомистру. "По ее словам, судьба принудительных работников является сегодня не очень актуальной темой в государствах-правопреемниках Советского Союза. На протяжении десятилетий она была табу: советские солдаты должны были не сдаваться в плен, а воевать до смерти. (...) Сегодня мировую войну, особенно в России как крупнейшем государстве-преемнике СССР, рассматривают прежде всего с точки зрения победы, а не с точки зрения жертв", - говорится в статье.

Тем временем районные советы города планируют установить мемориал в память о советских гражданах, принудительно работавших в Бремене, но пока спорят о подходящем для этого месте. По словам Инго Мозе, представителя районного совета Нойштадта, первые идеи об установке мемориала появились уже давно. "Но, возможно, эти голоса стали громче, когда обозначились планы по открытию борделя", - передает Die Tageszeitung.

У каждого народа свой взгляд на исторические события и свое к ним отношение. Что касается Второй мировой войны, то вклад советского народа в нее, в победу беспрецедентен. Но есть, к сожалению, у войны не только победители, но и жертвы. Это узники лагерей. Всегда места веселья стараются убрать подальше от территорий горя и скорби. Но в данном случае, говоря о планах установки мемориала в память о советских людях, принудительно работавших в Бремене, тем не менее, на месте, где было много слез, человеческих трагедий и смертей, открывают бордель. Конечно, законодательно, возможно, здесь все соблюдено. Но как быть с этикой и моралью? Не все ведь можно в важных документах прописать.

На портале "Мои года" есть много публикаций о войне, кое что можно и здесь прочитать:

Перевод Inopressa.ru

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