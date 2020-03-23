Борьба за аппараты искусственной вентиляции легких: старт дан

Правительство РФ выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Постановление о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также правительство выделяет из своего резервного фонда 10 млрд рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты.

«10 млрд рублей выделены из резервного фонда правительства России на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий», — говорится в сообщении.

Минпромторг получит 5 млрд рублей на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

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Тем временем стало известно, что российские миллиардеры оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на случай лечения от коронавирусной инфекции, пишет The Moscow Times.

По мнению издания, в будущем это может иметь серьезные последствия для борьбы России с коронавирусом. В Италии из-за большого количества пациентов с коронавирусом была нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому врачи были вынуждены выбирать, какие пациенты будут жить, а какие нет. США и Великобритания заявили, что будут закупать или производить больше аппаратов, чтобы предотвратить массовые жертвы. Некоторые страны запретили продажу ИВЛ за границу, стремясь сохранить устройства для своего населения.

The Moscow Times опросило некоторых состоятельных жителей Рублевки, где проживает большая часть российской правящей элиты. Один из собеседников заявил, что приобрел один аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 млн рублей и пытается купить еще два, однако лист ожидания на них расписан на восемь месяцев.

Согласно данным компании Headway Group, которая следит за тендерами в государственных больницах по всей стране, в России насчитывается около 42-43 тыс. аппаратов ИВЛ — в среднем около 29 вентиляторов на 100 тыс. жителей, в Италии было 8 аппаратов на 100 тыс. человек. Однако около 25% ИВЛ в стране находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

По словам большинства продавцов ИВЛ, опрошенных The Moscow Times, около 30% всех продаж за последние две недели приходится на частных покупателей. Многие уже полностью распродали свои запасы медицинского оборудования и формируют бессрочные листы ожидания. В основном аппараты ИВЛ поставляют в Россию из Китая, Италии и Германии. Теперь две последние страны запретили экспорт.

В Минздраве РФ заявили, что покупка ИВЛ для личного пользования лишена смысла, так как «определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара».

По мнению кардиолога центра медицинского развития фонда «Сколково» Ярослава Ашихмина, сам по себе аппарат ИВЛ мало чем поможет. «Вам нужна домашняя больница с отделением интенсивной терапии и, самое главное, вам нужен специалист, — отметил Ашихмин. — Слава Богу, большинство врачей здесь достаточно этичны, чтобы не ходить в дом какого-то богатого парня и лечить его, когда тысячи людей нуждаются в уходе», сообщает Polit.ru.

«Наши олигархи никогда не вкладывали средства в местные больницы, потому что они никогда не думали, что им придется там лечиться. Весьма вероятно, что вскоре их ждет неприятный сюрприз, поскольку зарубежные клиники их не примут так же, как российские частные», — сказал Ашихмин.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 292 тыс. 142, более 12,7 тыс. человек скончались. Общее число заболевших коронавирусом в России — 438 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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