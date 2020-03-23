Борьба за аппараты искусственной вентиляции легких: старт дан

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Правительство РФ выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.
Постановление о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также правительство выделяет из своего резервного фонда 10 млрд рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты.
«10 млрд рублей выделены из резервного фонда правительства России на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий», — говорится в сообщении.
Минпромторг получит 5 млрд рублей на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.
***
Тем временем стало известно, что российские миллиардеры оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на случай лечения от коронавирусной инфекции, пишет The Moscow Times.
По мнению издания, в будущем это может иметь серьезные последствия для борьбы России с коронавирусом. В Италии из-за большого количества пациентов с коронавирусом была нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому врачи были вынуждены выбирать, какие пациенты будут жить, а какие нет. США и Великобритания заявили, что будут закупать или производить больше аппаратов, чтобы предотвратить массовые жертвы. Некоторые страны запретили продажу ИВЛ за границу, стремясь сохранить устройства для своего населения.
The Moscow Times опросило некоторых состоятельных жителей Рублевки, где проживает большая часть российской правящей элиты. Один из собеседников заявил, что приобрел один аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 млн рублей и пытается купить еще два, однако лист ожидания на них расписан на восемь месяцев.
Согласно данным компании Headway Group, которая следит за тендерами в государственных больницах по всей стране, в России насчитывается около 42-43 тыс. аппаратов ИВЛ — в среднем около 29 вентиляторов на 100 тыс. жителей, в Италии было 8 аппаратов на 100 тыс. человек. Однако около 25% ИВЛ в стране находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
По словам большинства продавцов ИВЛ, опрошенных The Moscow Times, около 30% всех продаж за последние две недели приходится на частных покупателей. Многие уже полностью распродали свои запасы медицинского оборудования и формируют бессрочные листы ожидания. В основном аппараты ИВЛ поставляют в Россию из Китая, Италии и Германии. Теперь две последние страны запретили экспорт.
В Минздраве РФ заявили, что покупка ИВЛ для личного пользования лишена смысла, так как «определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара».
По мнению кардиолога центра медицинского развития фонда «Сколково» Ярослава Ашихмина, сам по себе аппарат ИВЛ мало чем поможет. «Вам нужна домашняя больница с отделением интенсивной терапии и, самое главное, вам нужен специалист, — отметил Ашихмин. — Слава Богу, большинство врачей здесь достаточно этичны, чтобы не ходить в дом какого-то богатого парня и лечить его, когда тысячи людей нуждаются в уходе», сообщает Polit.ru.
«Наши олигархи никогда не вкладывали средства в местные больницы, потому что они никогда не думали, что им придется там лечиться. Весьма вероятно, что вскоре их ждет неприятный сюрприз, поскольку зарубежные клиники их не примут так же, как российские частные», — сказал Ашихмин.
ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 292 тыс. 142, более 12,7 тыс. человек скончались. Общее число заболевших коронавирусом в России — 438 человек.
Напомним наши свежие заголовки по теме, ведь кто осведомлен - тот вооружен.
Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.
Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.
На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.
Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
Команда «Молодежки ОНФ» заканчивает разъяснительную работу с населением по поправкам в Конституцию и включается в работу штабов по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса.
Коронавирус запер многих дома, но государство и бизнес создают все возможности, чтобы люди, находясь в самоизоляции, не потеряли прежний ритм жизни. Владимир Путин на прошедшей неделе поручил министерствам и ведомствам открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, чтобы россияне могли удалённо покупать лекарства, получать важную информацию, учиться и смотреть отечественное кино бесплатно. Многие российские компании не стали дожидаться поручений и открыли пользователям доступ к своим онлайн-услугам. «Парламентская газета» составила гид по бесплатным сервисам, которые не только полезны, но и помогут сэкономить во время эпидемии.
"Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом".
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702. В серийное производство запущен новый типоразмер 11R22,5. Модель имеет категорию скорости К (110 км/ч), индекс нагрузки 148/145 (3150/2900 кг) и маркировку M+S.
Мария Юркова – поэт и блогер – живой пример современного тренда перехода из сетературы в литературу «традиционную». Она рассказала о том, как ютьюб может помочь вернуть ребёнка к книге, и о том, почему важно всегда оставаться на связи с читателями.
В США группа исследователей по поиску затонувших кораблей обнаружила около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров.
Американские океанологи Вашингтонского университета отмечают, что в тканях тела океанических рыб, которые применяются для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало слишком много паразитических червей - нематод. По сравнению с семидесятыми годами прошлого века их стало в триста раз больше. (А ваши дети-внуки любят полакомиться роллами? Расскажите им о потенциальной опасности, пусть кушают только в проверенных местах. - прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.