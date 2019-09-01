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Бондарчук и Миронов остались без смартфонов
По инф. argumenti.ru   
01 Сентября 2019 г.
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Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщил один из Телеграм-каналов.

Бондарчук и Миронов остались без смартфонов


Инцидент произошел 28 августа на съемочной площадке программы "Кино в деталях" в Москве. У обоих артистов пропали смартфоны. По данному факту на основании письменного заявления Федора возбуждено уголовное дело.

Отмечается, однако, что Евгений не стал писать заявление в правоохранительные органы. По словам Бондарчука, причиненный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей. Миронов оценил свой украденный телефон в 30 тысяч рублей.

По инф. argumenti.ru

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