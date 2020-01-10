Большой театр в Москве: истоки

238 лет назад, 10 января 1781 года, в Москве открылся Петровский театр — предтеча Большого театра.

С 1776 года в Москве в доме графа Воронцова на Знаменке ставились различные спектакли. Актеры этой труппы играли и в драме, и в опере, и в балете. Труппа была невелика и включала 13 актеров, 9 актрис, балетмейстера, 3 танцоров, 4 танцовщиц и 13 музыкантов.

В январе 1781 года весь творческий коллектив перешел в здание на Петровке. Новое трёхэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями, которое было построено за пять месяцев. В театре был партер, три яруса лож и галерея, вмещающая по разным источникам от восьмисот до полутора тысяч зрителей.

10 января 1781 года состоялось открытие театра, который стал называться Петровским. Первое представление состояло из пролога «Странники» Аблесимова на музыку русского композитора Фомина и балета австрийского балетмейстера «Волшебная школа».

В 1805 году здание первого в Москве постоянного театра сгорело. И только в 1824 году на месте сгоревшего построили новое здание Большого театра по проекту архитектора Осипа Бове. Открытие театра состоялось в январе 1825 года.

В 1853 году вновь возникший пожар унес костюмы и декорации, некоторые музыкальные инструменты и архив труппы. Объявили конкурс проектов восстановления здания пострадавшего театра. Победителем стал проект Альберта Кавоса. В 1856 году вновь восстановленный Большой театр был открыт.

По инф. pnp.ru

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