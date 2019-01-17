Большой спорт — большие деньги... Глава ЦСКА обвиняется в коррупции

Обвиняемому в получении взяток на 23,5 млн рублей бывшему главе ЦСКА Михаилу Барышеву продлили арест.

«Продлить обвиняемому Барышеву срок содержания под стражей на два месяца и 28 суток, то есть до 16 апреля», — огласил постановление судья.

По версии следствия, Барышев якобы получал взятки в 2016 году, будучи организатором Всемирных игр военнослужащих в Сочи, за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для соревнований. Барышев обвинения отвергает.

Всего в очередном деле о коррупции - не менее десяти фигурантов.

По инф. rosbalt.ru

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