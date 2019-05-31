ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Большинству в России не нравятся "выпендрёжные" детские имена
По инф. polit.ru   
31 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Больше половины (64%) опрошенных россиян выбрали для детей имя на свой вкус, а не в чью-либо честь.

Большинству в России не нравятся "выпендрёжные" детские имена

Каждый четвертый респондент (27%) назвал своего ребенка в честь одного из членов семьи, 7% — в честь святого, родившегося в тот же день. 4% опрошенных дали своим детям имена известных личностей, 3% — выдающихся исторических деятелей, а 2% — персонажа книги, фильма или сериала. Только 1% опрошенных россиян признался, что назвал ребенка в свою честь, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам исследования.

Около половины (47%) респондентов отрицательно относятся к необычным именам для детей, 41% — нейтрально, и только 11% — положительно.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 мая 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

За весну 2019 года в столице были зарегистрированы девочки с именами (кроме уже упоминавшейся Арьи): Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. Мальчиков называли именами Добрыня, Пересвет, Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель.

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 