Большинству в России не нравятся "выпендрёжные" детские имена

Больше половины (64%) опрошенных россиян выбрали для детей имя на свой вкус, а не в чью-либо честь.

Каждый четвертый респондент (27%) назвал своего ребенка в честь одного из членов семьи, 7% — в честь святого, родившегося в тот же день. 4% опрошенных дали своим детям имена известных личностей, 3% — выдающихся исторических деятелей, а 2% — персонажа книги, фильма или сериала. Только 1% опрошенных россиян признался, что назвал ребенка в свою честь, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам исследования.

Около половины (47%) респондентов отрицательно относятся к необычным именам для детей, 41% — нейтрально, и только 11% — положительно.

Опрошенные россияне назвали самые необычные имена россиян за последние 3-5 лет: Добрыня (2%), Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Есения, Злата, Люцифер, Мирослава, Октябрина, Платон, Россия, Святослав, Ярослава и даже цифры или буквенно-числовой код (по 1%).

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Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 мая 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

За весну 2019 года в столице были зарегистрированы девочки с именами (кроме уже упоминавшейся Арьи): Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. Мальчиков называли именами Добрыня, Пересвет, Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель.

Polit.ru

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