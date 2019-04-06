Большинство граждан не видят в России неравенства мужчин и женщин. А вы?

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян — 74% — заявили, что в России мужчины и женщины имеют равные возможности участвовать в общественной жизни. О привилегированном положении мужчин заявил 21% респондентов.

Еще 29% опрошенных считают, что мужчины скорее, чем женщины, могут добиться зарплаты, соответствующей количеству и качеству труда. Противоположной точки зрения придерживаются 2%.

Также 66% респондентов признают равенство мужчин и женщин в возможности работать по профессии, однако 24% указали, что у мужчин шансы на это выше, чем у женщин.

Абсолютное большинство — 92% — опрошенных выразили согласие с мнением, что мужчины и женщины в РФ имеют равные возможности на получение образования. 75% заявили, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.

Опрос проведен 10 марта среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью, статпогрешность не превышает 2,5%. Еще данные различных опросов (это полезно читать, чтобы сравнить свое мнение с мнением большинства и вообще узнать, "что люди думают?") - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ