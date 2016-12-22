Большая стройка в российской провинции – замедляет работу

В Иркутской области, как и во многих регионах страны, стали меньше строить. Очевидно, кризис все-таки коснулся и строительных компаний. Точнее, их клиентов. Ведь, по логичным оценкам многих специалистов, сейчас далеко не самое подходящее время для покупки нового жилья. Однако такая ситуация не везде, в некоторых районах строить стали больше. Телеинформ приводит интересные данные статистики.

Новое жилье, конечно же, продолжат строить не смотря на кризис. Также будут строиться и торговые центры, офисные здания. Ведь никто не отменяет развитие бизнеса, создание новых развлекательных зон. К слову, сервисы по аренде помещений продолжают активно работать. Так, например, здесь можно найти много интересных вариантов для предпринимателей из Санкт-Петербурга. Как справедливо замечают создатели портала, для предпринимательства очень важно грамотно подобрать помещение, особенно если бизнес связан с работой с людьми. Грамотно организованная структура сайта, которая позволяет применять сложную систему поиска, учитывающую множество параметров типа класса бизнес-центра, технического оснащения, метража, цен и так далее, помогает сразу подобрать помещение, отвечающее всем заявленным требованиям.

Между тем, всего в Иркутской области в уходящем 2016 году было построено более пятисот шестидесяти тысяч квадратных метров жилья. Но это только жилые помещения. Кстати, большая часть из этих новых помещений принадлежит предприятиям и крупным компаниям. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 39 тысяч рублей.

В прошлом году наблюдался активный рост застройки. Он превысил показатели 2014 года более, чем на сорок процентов. В 2016 же году, напротив, показатели упали на двадцать процентов. При этом объем частной застройки к концу 2015 года снизился на сорок процентов.

Между тем, в некоторых районах, несмотря на общее снижение объемов застройки, напротив, увеличилось количество строящегося жилья. Так, в Усть-Илимске, Усольском городском муниципальном образовании, Черемхово, Тулуне и в 12 различных районах области увеличилось число сданного «под ключ» жилья. Подобная ситуация сложилась и в областном центре этого сибирского региона.

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