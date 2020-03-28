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Богачи строят бункеры, но в них пандемию коронавируса не переждать
Виктория Колодонова, sobesednik.ru   
28 Марта 2020 г.
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Экономический кризис и коронавирус волнуют не только средний класс, которого у нас, если верить Владимиру Путину, 70%, но и миллионеров. Богачи с их счетами в банках и виллами на Лазурном побережье в конце концов рискуют потерять гораздо больше.

Богачи строят бункеры, но в них пандемию коронавируса не переждать

На днях разлетелась информация о том, что состоятельные россияне, вернувшиеся из-за границы и совершенно не уверенные, что не подцепили на чужбине коронавирус, массово скупают аппараты искусственной вентиляции легких. Но медики остудили их пыл: применение ИВЛ эффективно только в комплексе с назначенной специалистами терапией.

Последняя надежда состоятельных россиян – строительство бункеров, вошедших в моду несколько лет назад. Но и тут миллионеров ждет неприятный сюрприз, об этом рассказали сразу в двух компаниях, специализирующихся на возведении и оборудовании подземных убежищ.

– Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Бункер надо строить заранее, – говорит сотрудник компании TBAS, которая занимается строительством бункеров. – Бункер – дело времени и денег. А богачам сейчас не до таких дорогих покупок, у них другие проблемы, они тоже страдают из-за обвала рубля и кризиса. Хороший бункер стоит 1-1,5 миллиона долларов.

По словам специалистов, жить в бункере постоянно нельзя, то есть для того, чтобы переждать пандемию коронавируса, он не годится, – настоящее убежище строится под землей на глубине не менее 10 метров. И нужно, чтобы продержаться в критических обстоятельствах пару недель.

– Люди беспокоятся о своих родных и близких и строят убежища, которые защитят в случае радиационного заражения, взрыва на химическом предприятии, – добавляет представитель компании Bunkerstroy Олег Андреев.

Пока конец света не наступил, богачи, успевшие обзавестись бункером, используют его как хранилище для денег и ценностей или как убежище от недругов. А остальным остается надеяться, что все обойдется.

– В настоящий Апокалипсис никакой бункер не поможет, – говорит сотрудник TBAS.

Бункер, конечно, обеспечит какую-то изоляцию. Но на определенное время. А вообще, стоит понимать, что и мир в какой-то степени – тот же бункер. Все мы находимся здесь в едином пространстве и заперты притяжением. И с подводной лодки, как говорится, никуда особо не денешься. Какие бы деньги в кармане не были, маленькие или большие. А потому, даже предполагая своеобразный отрыв от общества в построенное убежище, все полезные советы, связанные с коронавирусом, стоит серьезно рассматривать и обязательно использовать на практике.

Еще о коронавирусе можно прочитать здесь:

И о богатстве и бедности, когда "одним ИВЛ, а другим – гречка", здесь:

Sobesednik.ru

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