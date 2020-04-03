Близкие Анастасии Заворотнюк в её день рождения поблагодарили поклонников за поддержку

Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Однако далеко не всегда близкие люди готовы обеспечить хороший уход за пожилым человеком, ведь для этого нужно не только время и возможность постоянно находиться рядом, но и соответствующие знания и умения. Оптимальным выходом было бы передать родственника в дом престарелых, в надежные руки профессионалов. Как обстоят дела с этими учреждениями в России?