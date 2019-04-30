Блатная романтика влечет: школьники спели "Владимирский централ"

В одной из краснодарских школ дети на уроке музыки исполнили песню Михаила Круга «Владимирский централ». Видеозапись исполнения выложил в интернет отец одного из учеников. Не очень уместную для школьных стен песнью ребята выбрали сами - вполне возможно, что они и не понимают, что шлягер посвящен знаменитой тюрьме и поется там о тяжкой зэковской доле...

В пояснении к ролику мужчина написал, что учитель музыки в конце обычного урока предложил детям выбрать песню для исполнения путем голосования. Девочки проголосовали за хит Артура Пирожкова (проект юмориста Александра Реввы), а мальчики — за «Владимирский централ».

Песня исполнялась под караоке, ее текст демонстрировался на доске с помощью видеопроектора.

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Роликом заинтересовался председатель общественно-наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак. «Разве так можно? Я сейчас попытаюсь выяснить, что за школа такая», — цитирует его телеканал «360».

Ахиджак добавил, что не видит смысла и целесообразности в разучивании песен на тюремную тематику в рамках школьных уроков музыки.

Будем надеяться, что за несуразицу с блатным шлягером в школьных стенах никого не накажут (а то у нас умеют: что со взрослыми, что с детьми!..). Да и сама кабацкая песня не проходит по разряду "запрещенных"... Но вот объяснять детям, что демонстрировать интерес к "зэковской романтике" не всегда и не везде уместно (да и истинный смысл арестансткой доли!) - это задача взрослых.

Polit.ru

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