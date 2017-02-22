Благотворительный фонд Гоши Куценко «Шаг вместе» отметил 5-летие

TOY. RU и Гоша Куценко сделали первые шаги вместе. 5 декабря актёр и его друзья отметили юбилей благотворительной организации «Шаг вместе». За свои пять лет - совсем еще детский возраст - фонд артиста серьезно повзрослел и многое успел сделать.

Это была пятилетка добра и милосердия: помощь получили более 1700 тяжелобольных детей, пожертвований собрано на 40 миллионов рублей.

Вечер проходил в ресторане «Облака» на Кутузовском проспекте и напоминал дружескую встречу. В гостях были только близкие друзья Гоши, которые сумели превратить обычный понедельник - в легкий, счастливый праздник.

Перед публикой со своими хитами выступили певица Ёлка и группа Uma2rmaH, ну и конечно сам Гоша Куценко. А компания TOY. RU сделала всех гостей мягкими и пушистыми, подарив каждому по плюшевой собачке.

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