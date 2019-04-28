Благодатный огонь доставлен в Россию. Православных — со Светлым праздником!

Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи, доставлен спецрейсом в Москву. В стране отмечают Пасху, редакция МГ присоединяется к поздравлениям со Светлым воскресеньем всем нашим читателям, разделяющих канон Православия!

О схождении Благодатного огня в Иерусалиме молились верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III. Патриарх находился в Кувуклии (часовня на месте предполагаемого погребения Христа) с незажженной лампадой.

В аэропорту «Внуково» Благодатный огонь встречали десятки верующих с лампадами и представители Фонда Андрея Первозванного.

Огонь отправился в храм Христа Спасителя, где встречен патриархом Кириллом и состоялось главное пасхальное богослужение.

В соборе и вокруг него собрались тысячи верующих, для многих внутри не хватило места. Они послушали торжественный молебен и отправились в крестный ход.

Богослужение по традиции посетили президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев с супругой, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем обращении патриарх напомнил о необходимости любви к ближнему и осудил современную «светскую» культуру, которая сознательно уводит людей от мыслей о смерти.

По его словам, вера в воскресение Господа Иисуса Христа является «незыблемым основанием, непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство».

Первым регионом, куда доставили частицу Благодатного огня, стал Ставропольский край. Зажженные от него лампады направлены в храмы края и других регионов Северного Кавказа.

«В ночь перед Пасхой лампада была доставлена в Ставрополь специальным чартерным рейсом прямиком из Иерусалима. Благодатный огонь таким образом доставляется на Ставрополье уже в шестой раз», — говорится в сообщении губернатора.

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Половина россиян (50%) знает, что Пасха для верующих является днем воскресения Христа, показывают данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Треть опрошенных (32%) не смогла ответить, что отмечают в этот день, 6% назвали Пасху днем рождения Христа, по 4% считают, что это день поминовения мертвых или «просто великий христианский праздник». Еще 3% определили Пасху как праздник окончания поста.

Опрос был проведен 24 апреля, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

По инф. rosbalt.ru

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