Благодаря огласке в СМИ уволена "училка", оскорблявшая учеников

Из петербургской школы № 81 Калининского района уволили учительницу, которая называла учеников гопниками, а учениц — «подзаборными» «девушками легкого поведения».

Как сообщили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе районной администрации, педагог уволена по обоюдному решению сторон в связи с нарушением этикета.

В администрации пояснили, что проверку в школе проводила рабочая группа, школьников опросили. Учителя ранее отстранили от работы до выяснения обстоятельств. Педагог призналась, что действительно так обращалась к ученикам.

Скандал произошел после появления информации в СМИ.

По инф. rosbalt.ru

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