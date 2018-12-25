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Благодаря огласке в СМИ уволена "училка", оскорблявшая учеников
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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Из петербургской школы № 81 Калининского района уволили учительницу, которая называла учеников гопниками, а учениц — «подзаборными» «девушками легкого поведения».

Как сообщили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе районной администрации, педагог уволена по обоюдному решению сторон в связи с нарушением этикета.

В администрации пояснили, что проверку в школе проводила рабочая группа, школьников опросили. Учителя ранее отстранили от работы до выяснения обстоятельств. Педагог призналась, что действительно так обращалась к ученикам.

Скандал произошел после появления информации в СМИ.

По инф. rosbalt.ru

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