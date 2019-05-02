ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Бывшая супруга Валерия Меладзе поблагодарила его за расставание
По инф. argumenti.ru   
02 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Бывшая супруга известного певца и продюсера Валерия Меладзе Ирина рассказала, что благодарна артисту, что тот ушёл из семьи. По словам женщины, "она сделала из мужа для себя кумира".

Бывшая супруга Валерия Меладзе благодарна ему за расставание

"Я нарушила одно из божественных правил - не сотвори себе кумира. Есть красный угол, где должна висеть икона. У меня там был мой муж. Женщина всегда должна иметь свою территорию", - поделилась Ирина в программе "Звезды сошлись".

Сейчас экс-супруга певца поделилась, что не замужем, но при этом не одинока. Теперь Ирина даже благодарна артисту, что всё сложилось именно так, и они расстались.  "Для меня это было дико... Но на сегодняшний день я даже благодарна", - заключила она.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 