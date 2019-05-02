Бывшая супруга Валерия Меладзе поблагодарила его за расставание

Бывшая супруга известного певца и продюсера Валерия Меладзе Ирина рассказала, что благодарна артисту, что тот ушёл из семьи. По словам женщины, "она сделала из мужа для себя кумира".

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"Я нарушила одно из божественных правил - не сотвори себе кумира. Есть красный угол, где должна висеть икона. У меня там был мой муж. Женщина всегда должна иметь свою территорию", - поделилась Ирина в программе "Звезды сошлись".



Сейчас экс-супруга певца поделилась, что не замужем, но при этом не одинока. Теперь Ирина даже благодарна артисту, что всё сложилось именно так, и они расстались. "Для меня это было дико... Но на сегодняшний день я даже благодарна", - заключила она.

По инф. argumenti.ru

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