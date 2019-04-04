Бытовая драма: сын пенсионера продал без спросу диван. А там "заначка" хранилась...

Столичная полиция начала проверку по факту обращения 66-летнего москвича, который лишился дивана. Но дело, как оказалось, вовсе не в предмете обстановки...

По словам мужчины, мебель без его ведома продал его сын случайному покупателю. При этом москвич пояснил, что сын не знал, что в диване он спрятал заначку. Речь идет о сумме более 100 тыс. рублей, передает РЕН ТВ.

Теперь пенсионер, оставшийся без заначки, просит отыскать человека, которому был продан его диван, чтобы забрать деньги.

Раньше бы сказали: "Храните деньги в сберегательной кассе!" Кстати, а вы свою "заначку" — в надежном месте держите?

По инф. rosbalt.ru

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