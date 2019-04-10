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Биодобавки кальция повышают риск развития рака, говорит наука
Хенри Бодкин, The Telegraph   
10 Апреля 2019 г.
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"Согласно новому исследованию, употребление кальциевых пищевых добавок может удвоить риск смерти от рака. Анализ медицинских данных 27 тыс. взрослых выявил связь между высокими дозами кальция и развитием раком в последующие годы, - сообщает The Telegraph. - Однако не было обнаружено никакой связи между повышенным потреблением продуктов питания, содержащих кальций, и заболеванием. Между тем некоторые другие питательные вещества в пище - но не добавки - обычно были связаны с более низким риском смерти по любым причинам, включая смерть от рака".

Биодобавки кальция повышают риск развития рака, говорит наука

"Ученые, опубликовавшие данные своего исследования в журнале Annals of Internal Medicine, сообщают, что больные раком могут подвергать себя еще большей опасности, принимая дозы кальция, превышающие 1000 миллиграммов в день. Они установили, что по итогам более чем 12-летнего наблюдения отмечалось примерно 24 смерти, связанные с раком, на 1000 человеко-лет, по сравнению с 12 случаями рака среди людей, не употреблявших кальций", - сообщается в публикации.

В Соединенном Королевстве около 5 млн человек принимают добавки кальция и витамина D, чтобы избежать остеопороза в более позднем возрасте, указывает The Telegraph.

"Важно понимать, какую роль питательное вещество и его источник могут играть для здоровья, особенно если этот эффект не идет на пользу. Наши результаты подтверждают идею о том, что, хотя использование добавок способствует увеличению общего потребления питательных веществ, питательные вещества, получаемые из продуктов питания, полезны, но добавки не дают такого же эффекта, - указал ведущий ученый, доктор Фэн Фэн Чжан из Университета Тафтса. - Это исследование также подтверждает важность определения источника питательных веществ при оценке результатов смертности".

"Ученые сравнили потребление целого ряда питательных веществ и показатели смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Это сравнение показало, что адекватное потребление витаминов А и К, а также магния и цинка снижает риск смерти. Но это открытие относится только к питательным веществам в продуктах питания, а не к добавкам. Высокий уровень потребления кальция в виде добавок связан с повышенным риском смерти от рака. Кроме того, были получены доказательства того, что ненужное потребление добавок, содержащих витамин D, лицами, у которых не было недостатка в этом витамине, может повысить риск смерти от любой причины", - сообщается в публикации.

Перевод Inopressa.ru

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