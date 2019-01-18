Безумие взрослых: украдены игрушки, собранные для смертельно больных детей

Партию игрушек, переданных волонтерами в дар тяжелобольным детям, украли со склада на Электрозаводской улице в Москве. В краже подозревают... охранников, стерегущих этот самый склад.

По подозрению в краже задержали двух сотрудников ЧОПа, сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчинам грозит срок в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ.

Похищенные игрушки в ближайшее время вернут в хоспис.

По инф. rosbalt.ru

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