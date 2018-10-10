Безумие: похоже, что 78-летняя бабуля пыталась отравить все свое семейство ртутью

В татарстанском Альметьевске пенсионерку подозревают впокушении на убийство семьи с детьми.

По данным СК РФ, на прошлой неделе большая семья — 61-летний хозяин дома, его 55-летняя жена,14-летний племянник, 29-летняя дочь и двое ее маленьких детей сели за стол обедать и вдруг стали находить в своих тарелках и в кастрюле шарики ртути. В доме была еще 78-летняя мать хозяина, но она обедала отдельно.

Хозяин дома успел отведать почувствовал ухудшение самочувствия. В крови у него было обнаружено повышенное содержание ртути. Следствие полагает, что вещество в еду подложил кто-то из находившихся в доме родственников. Первой подозреваемой стала 78-летняя женщина, которая не села за стол с родственниками. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По инф. rosbalt.ru

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