Безопасность лифтов возьмут под жесткий контроль

Организации, занятые монтажом, демонтажем и эксплуатацией лифтов и других подъемников, теперь обязаны уведомлять о своей деятельности Ростехнадзор. На это им дается полгода - сообщить о себе нужно до 2 марта 2019 года. Раньше от этих компаний уведомления не требовалось. - "Российская газета".

Уведомительный порядок позволит Ростехнадзору вести учет таких организаций, проводить их плановые проверки и следить за тем, чтобы работа их была качественной и безопасной. С 2013 года, когда лифты оказались выведены из системы промышленного и технического надзора, за компаниями, обслуживающими лифты, никто не следил. При этом введена система штрафов за некачественно выполненные работы по монтажу, демонтажу, ремонту, техническому обследованию лифтов. С физического лица могут взыскать от 3 до 5 тысяч рублей, с должностных - от 20 до 30 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы составят от 300 до 350 тысяч рублей.

Отсутствие жесткого контроля приводит к тому, что работами по ремонту лифтов часто занимаются не самые квалифицированные сотрудники, они допускают нарушение техники безопасности и не редко травмируются и даже гибнут сами. Буквально на днях подобный случай произошел в Челябинске. В одной из многоэтажек города на рабочего, который менял лифтовое оборудование, упала кабина. Трагедия произошла из-за обрыва тросов, которые ее держали.

Лифты, отремонтированные сотрудниками, квалификация которых вызывает вопросы, тоже не внушают доверия. В год происходит несколько десятков аварий в лифтах, но лишь некоторые из них получают широкую огласку. Так, этой весной в Крыму в лифте погибли мать и ее полугодовалый ребенок. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что очевидной аварии не произошло. Лифт с открытыми дверями начал подпрыгивать. Да так, что сначала в него затянуло и раздавило коляску с ребенком. А когда ее с помощью соседей пыталась вытащить мать, то лифтом раздавило и ее.

В прошлом году вступили в силу правила, по которым к работе в лифте может быть допущен только механик, получивший профильное образование и сдавший квалификационный экзамен. Но узнать о его соответствии или несоответствии квалификации можно только с помощью проверки. Уведомительный порядок должен исправить ситуацию.

110 тысяч лифтов в России (каждый четвертый) эксплуатируются свыше назначенного срока службы в 25 лет. На их замену уйдут не меньше пяти лет.

"Сегодня остается актуальным вопрос по лифтам в связи с высокой изношенностью лифтового парка. Только в жилом комплексе задействованы около 433 тысяч лифтов, из которых более 110 тысяч - то есть каждый четвертый лифт - эксплуатируются свыше назначенного срока службы - 25 лет", - говорит исполнительный директор Национального Лифтового Союза Петр Харламов.

Техрегламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" требует привести подъемники в соответствие к 2020 году. Но очевидно, что этот срок придется продлить. На замену всех изношенных лифтов в России дополнительно уйдет около пяти лет.

Масштабная замена лифтов требует колоссальных финансовых вложений. В правительстве прорабатывается вопрос о выделении 221 миллиарда рублей на замену всех подъемников с истекшим сроком эксплуатации. Для снижения износа лифтов региональным операторам капитального ремонта необходимо направлять на эти цели 20-30 процентов средств, собираемых с собственников квартир на капремонт.

Эти меры позволят удвоить темпы замены лифтов в России после 2020 года, до 30 тысяч подъемников в год. Для сравнения, в 2015 году было отремонтировано 9,5 тысячи подъемников, в 2016 году - 12,2 тысячи, в 2017 году - более 13 тысяч, сообщают в минстрое. В этом году планируется заменить около 15 тысяч лифтов.

Ежегодный рост количества обновленных подъемников связан с реализацией программы по ускоренной замене лифтов, активное участие в которой приняли их производители.

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