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Без одежды и стыда: Наоми Кэмпбелл снялась голой в пустыне
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2019 г.
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49-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для британского журнала "Voque". Звезда подиумов предстала на фото абсолютно голой, если не считать золотой цепочки на талии.

Без одежды и стыда: Наоми Кэмпбелл снялась голой в пустыне



Известно, что фотосессия проводилась в Кении. Одной фотографий модель поделилась с подписчика своего Инстаграма.

По инф. rosbalt.ru

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