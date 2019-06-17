Без одежды и стыда: Наоми Кэмпбелл снялась голой в пустыне

49-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для британского журнала "Voque". Звезда подиумов предстала на фото абсолютно голой, если не считать золотой цепочки на талии.

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Известно, что фотосессия проводилась в Кении. Одной фотографий модель поделилась с подписчика своего Инстаграма.

По инф. rosbalt.ru

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