Жена-пенсионерка депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого Лидия Лыскова получила беспроцентный кредит в размере 25 млн рублей для приобретения автомобиля Bentley, передает телеканал «Дождь», ссылаясь на расследование Фонда борьбы с коррупцией (напомним, это структура оппозиционера Алексея Навального, которого очень не любят власти России - и многие наши пожилые читатели тоже. Поэтому, в зависимости от ваших политических взглядов, делайте соответствующие поправки в своем отношении к этим данным, можете даже заранее объяснить все "клеветой на патриотов страны" - прим. МГ).

По данным ФБК, располагающего доступом к налоговой декларации Слуцкого за 2018 год, его супруга купила Bentley за 28,2 млн рублей. 3,2 млн из этой суммы заплатила сама, а на 25 млн получила кредит от совладельца компании «Аккорд Спецстрой» Мардахая Юшваева, утверждается в расследовании Фонда.

При этом, как подчеркивает ФБК, ежемесячная пенсия Лысковой не превышает 18 тыс. рублей. По мнению аналитиков Фонда, причиной, по которой компания Юшваева предоставила этот заем, может являться предполагаемое родство Слуцкого с советником Сергея Собянина Владимиром Ресиным.

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