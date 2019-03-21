Беспомощный губернатор и участь многодетной матери: суровые мужские слезы

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов прослезился, когда прочел обращение матери семерых детей, рассказавшей о тяжелом положении семьи. Успокоившись, глава региона сказал, что таких обращений много и всем помочь нельзя.

Как передает Zab.tv, во время «Прямого разговора» многодетная мать из Читы Ольга Сережина рассказала, что воспитывает семерых детей, один из которых имеет инвалидность, но медики с реабилитацией ребенка не помогают. Она объяснила, что живет в аварийном бараке, но с очереди на предоставление жилья семью сняли. В доме нет теплого туалета и водоснабжения, есть только центральное отопление. Инвалида протирают влажными салфетками, чтобы не было пролежней, — помыть его невозможно.

Александр Осипов в ответ прослезился и несколько секунд переждал, промокая слезы и, видимо, пережидая спазм в горле. «У нас таких обращений очень много. Такое количество трагедий, такое количество у людей трудностей, тяжестей. Самое тяжелое, что мы... Мы не можем всем помочь. Это все трудно читать. По многодетным — все возможности, которые у нас есть, нужно использовать», — сказал в итоге Осипов, поручив чиновникам предоставлять землю многодетным семьям в приоритетном порядке.

Но семье Сережиной он все-таки пообещал помочь: поручил зампреду правительства по социальным вопросам Аягме Ванчиковой предоставить всю помощь, какая возможна: медицинскую, реабилитационную и жилищную.

Но всем действительно не поможешь (прямыми вливаниями из губернаторских "заначек", во всяком случае). Что-то надо в целом менять в государственной политике: потому что сегодня самые несчастные в России люди - это одинокие женщины из беднейших слоев населения. Это видно и невооруженным взглядом, об этом и социологи говорят.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ