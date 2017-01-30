Бесплатную приватизацию продлили не для всех

Бесплатная приватизация жилья прекращается 1 марта нынешнего года, однако для ряда категорий россиян будет сделано исключение. Госдума приняла в первом чтении поправки о продлении бесплатного оформления жилья в собственность для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилье, и жителей Крыма и Севастополя. Все они смогут воспользоваться своим правом до 1 января 2020 года. Пишет "Российская газета".

Напомним, что возможность однократно приватизировать жилье, не заплатив за это, появилась у граждан страны с 1991 года. "Акцию" государство хотело завершить еще в 2007 году, однако отодвигало крайний срок пять раз.

На заседании рассматривались несколько вариантов от разных фракций: депутаты предлагали продлить бесплатную приватизацию на год или на два, сделать ее бессрочной для ряда категорий и т.п. Но в итоге прошел законопроект от группы депутатов из "Единой России".

Согласно им, до 1 января 2020 года право оформить полученную от государства квартиру или комнату в собственность сохраняется, во-первых, у крымчан и севастопольцев. Эта категория граждан выбрана потому, что на полуострове до сих пор "проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан". Поэтому им нужно больше времени на приватизацию, а у остальных россиян его и так было достаточно, считают авторы.

Вторая "льготная" категория - граждане, подлежащие переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Выбор депутатов тоже очевиден: если не продлить для переселенцев приватизацию, они будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты.

За 25 лет приватизировано более 30 млн единиц жилья. В собственность оформлены 78% квартир

Третья категория тоже споров не вызывает: это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения они будут иметь право бесплатно получить его в собственность.

Для всех бесплатная приватизация бесконечной быть не может, объяснил коллегам один из авторов поправок, "единоросс" Александр Сидякин. Если этот процесс не завершить, в стране так никогда и не появится полноценного рынка арендного жилья, а также так называемого социального жилья - муниципалитеты сейчас не заинтересованы в его строительстве. Такова позиция Конституционного суда, с которой он выступил еще в 2006 году, напомнил Сидякин.

За 25 лет действия нормы граждане успели приватизировать более 30 млн единиц жилья, включая комнаты. На данный момент в собственность оформлены 78% квартир. "Ссылки на то, что кто-то не успел приватизировать жилье - это несерьезно, за 25 лет можно было успеть",-- сказал от имени Комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев (ЕР). Кроме того, из-за наличия бесплатной приватизации очередь на получение жилья почти не двигается, добавил он.

В рамках второго чтения список тех, кому оставят указанное право, может расшириться. Это может произойти за счет тех очередников, кто был принят на учет до 1 марта 2005 года и до сих пор ожидает жилья. Кроме того, по словам Сидякина, предлагается продлить бесплатную приватизацию для обитателей аварийного жилья, которое будет признано таковым на момент вступления в силу принимаемого закона (а не на 1 января 2012 года, как это записано в нынешней редакции). А детям-сиротам будет предложено дать право на бессрочную приватизацию.

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