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Белоруссия решила окончательно отказаться от пластиковой посуды. И правильно!
По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2020 г.
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Запрет на использование шести наименований пластиковой посуды установят в общепите в Белоруссии со следующего года.

В Белоруссии запретят одноразовую посуду в общепите

Так, с 1 января 2021 года будет запрещено использовать стаканы, тарелки, чашки, палочки для размешивания напитков, трубочки для напитков и контейнеров для хранения продуктов. Решение утверждено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли.

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Все передовые страны мира начинают отказываться от пластиковой посуды и одноразовых полиэтиленовых пакетов, вот и братья-белорусы оказались в их числе, что весьма похвально. Дело в том, что после использования все эти предметы оказываются на мусорке и неизбежно загрязняют почву. А с этим напрямую связана проблема глобального потепления. Чтобы хоть как-то его приостановить (ведь оно очень даже губительно - и для человека, и для животных!),  можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

По инф. rosbalt.ru

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