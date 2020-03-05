Белорусы разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний

Устройство для считывания информации, а главное — выявлять опухолевые клетки, готовы предложить в ближайшее время белорусские ученые. Этой идеей поделился с журналистами директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук РБ Андрей Гончаров.

«Это что-то наподобие глюкометра», — уточнил ученый, пояснив, что на небольшую пластинку достаточно нанести каплю крови, а затем вставить ее в прибор, который и осуществляет считывание результатов.

Правда, данная технология разрабатывается преимущественно для диагностики гемобластозов, или, проще говоря, злокачественных заболеваний крови.

Но медицинские исследования позволяют продвигаться и по других направлениям. Совместно с Витебским медицинским вузом планируется выявлять и специфические микроРНК для диагностики онкозаболеваний. Такие элементы достаточно специфичны для ряда заболеваний: рака молочной железы, поджелудочной железы и ряда других.

Совсем недавно, сообщил Гончаров, крупная транснациональная корпорация выпустила портативный прибор, который за нескольких часов позволяет провести диагностику сразу 13 заболеваний.

Вот «что-то подобное мы и разрабатываем в Беларуси», — пояснил он, передает БЕЛТА.

Кроме того, его коллеги разрабатывают метод выявления и циркулирующих опухолевых клеток. Поясняя суть данного метода, ученый рассказал, что «в процессе опухолевого роста часть клеток, грубо говоря, отрывается от первичной опухоли и затем циркулирует с током крови, где оседает на внутренних органах и дает рост метастазам — новым очагам болезни. Соответственно выявление в крови таких циркулирующих клеток может являться одним из критериев диагностики рецидивов болезни», — констатировал Гончаров.

Кроме того, добавил он, ученые «выявляют и раковые стволовые клетки — одну из разновидностей циркулирующих опухолевых соединений, которые характеризуются более агрессивным потенциалом к росту.

В этом году завершаются исследования, будем надеяться, что в итоге получим инструкцию по применению, утвержденную Минздравом, которая позволит этот метод внедрить» в практической медицине.

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