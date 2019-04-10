Бельгия: колониальное прошлое не изменишь, но извиниться никогда не поздно

Бельгия сожалеет в связи с похищением 20 тыс. детей-метисов в колониальную эпоху, заявил премьер-министр Шарль Мишель.

Эти дети родились в африканских странах Бурунди, Конго и Руанда от связей местных жителей с бельгийскими поселенцами в 1940-1950-х. Их насильно увозили в Бельгию, при этом многие до сих пор не получили гражданства страны, так как отцы их не признали.

Мишель отметил, что власти Бельгии считали метисов «угрозой колониальной системе», сообщает ВВС. Он принес извинения африканским женщинам, у которых отобрали детей.

Парламент Бельгии ранее призвал правительство помочь некогда похищенным детям найти своих биологических родителей и получить гражданство.

Заметим, что в данном случае речь идет о нынешних, живущих сегодня поколениях людей, которым реально помочь преодолеть наследие осужденной ныне колониальной эпохи. А бывает и так, что ставится вопрос о грехах предков 500-летней давности (так, в Мексике потребовали от Испании извинений за убийства коренных народов Америки во время завоевания континента). В любом случае, моральный урок здесь есть - и он очень прост: в современном мире не считается зазорным признавать "ошибки истории". Прошлое любой нации знает и светлые триумфы, и позорные страницы. И политики считают достаточно нормальным говорить об этом вслух - и мир от этого не рушится, государства не разваливаются... Но отношения народов становятся чуть-чуть честнее и доверия между странами прибавляется, а не наоборот.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ