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«Батя экономики» Улюкаев ведет в колонии образовательный кружок
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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В тюрьме бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил прозвище. Его величают в колонии «батя экономики»... Напомним, что пожилой министр был осужден по коррупционной статье  (которая, судя по всему, была применена в порядке внутриэлитного сведения счетов - как это частенько принято в России).

«Батя экономики»: Улюкаеву дали кличку в тюрьме

Экс-министр ведет в колонии образовательный кружок, который посещают несколько человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Baza. Улюкаев рассказывает заключенным об экономике. В остальное время бывший министр работает в тюремной библиотеке, хотя официально значится подсобным рабочим.

Напомним, Улюкаев был задержан в 2016 году, его обвинили в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в два миллиона долларов за одобрение приватизации «Башнефти». В 2017 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Кроме того, Улюкаева лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

​Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья. Ранее прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева десять лет колонии строгого режима и максимально возможный по закону штраф — 500 млн руб.

На вопрос журналистов о том, считает ли он приговор справедливым, Улюкаев заявил: «Конечно, нет». На реплику о том, что восемь лет — это минимум, который возможен по данной статье обвинения, экс-министр уточнил: «Минимум? — поднял вверх скованные наручниками руки и добавил: — Ну я вас поздравляю», напоминает РБК.

Эксперты неоднократно говорили, что многие уголовные дела в политических кругах возбуждаются с целью давления на конкурента, конкурирующую группу или просто для захвата их активов. Именно так многими истолковывался арест в конце 2016 года министра экономического развития Алексея Улюкаева (первого министра в этой должности с советских времен), который стал жертвой аппетитов Игоря Сечина, генерального директора нефтяной компании "Роснефть" и одного из самых влиятельных представителей элиты. За Алексеем Улюкаевым последовал арест бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила АбызоваИ думаем, список еще не закрыт. Кто будет следующий - время покажет.

По инф. rosbalt.ru

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