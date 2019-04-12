"Батька" Лукашенко почти не церемонится в выражениях в адрес России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил резкое высказывание в отношении России. Как передает агентство «Белта», на совещании с экономическим блоком правительства, он отметил, что Россия «все больше и больше вводит санкций» против Минска.

По словам белорусского лидера, около полутора лет назад в стране возникла необходимость ремонтировать идущие через Белоруссии нефтепровод и нефтепродуктопровод. Как отметил Лукашенко, их «надо было бы» закрыть, но Минск этого не сделал, так как понимал, что это нанесет ущерб России.

Теперь, как заявил Лукашенко, нужно действовать по-другому. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко.

Ранее первый вице-премьер российского правительства и глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит на сумму до 600 млн долларов. Соответствующее решение, по словам министра, принял президент РФ Владимир Путин.

В России многие наблюдатели эпатажные заявления Александра Григорьевича расценивают как сигналы: на объединение с РФ он идти не готов (а этот сценарий частенько обсуждается как легальная возможность Владимиру Путину остаться у власти, став президентов "формально нового" государства). Вот еще некоторые заголовки новостей из "братской страны", чье руководство не горит желанием "обратно в СССР":

Как ко всему этому относиться - дело ваших личных убеждений, конечно же. Просто надо иметь в виду, оценивая возможные политические события ближайшего будущего. Вполне вероятно, что в ближайшие год-два вокруг белорусской темы будет немало шуму!

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Что касается реакции собственно из Кремля, то она в очередной раз демонстрирует невинность намерений - согласно политическому этикету, надо делать вид, что ничего особенного не происходит.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не согласились с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко о «выкручивании рук» из-за периодических ограничений на ввоз продукции. «Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит», — отметил он.

По инф. Polit.ru

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