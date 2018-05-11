Батареи бросает в жар

Житель города Березовского Александр Олейников пришел в редакцию "Российской газеты" ни больше ни меньше как с законодательной инициативой. Предложил изменить постановление правительства РФ и обязать всех жителей новостроек устанавливать счетчики на тепло. Действующие правила, по его мнению, не стимулируют экономить и использовать энергоэффективные технологии.

Подтолкнул пенсионера к таким выводам личный опыт. Пять лет назад они с женой перебрались из старого дома в новенькую пятиэтажку на улице Спортивной, 10. В квартире уже был установлен счетчик на тепло. Три года Олейниковы платили по нему и радовались: за "двушку" в 64 квадрата выходило всего 350-500 рублей в месяц. Живут они вдвоем, дети-внуки взрослые, так что нагревать сверх меры батареи в общем-то не для кого. В нужный срок сняли прибор и отвезли в Екатеринбург на поверку - в Березовском таких услуг никто не оказывает. Заплатили три тысячи, а затем столкнулись с неприятным сюрпризом: УК "Лига ЖКХ" отказалась принимать показания откалиброванного счетчика, ссылаясь на изменившееся законодательство. Платежи за тепло моментально подскочили в три раза - до 1,3 - 1,5 тысячи рублей в месяц.

Первым делом, конечно, пенсионеры подумали: коммунальщики захотели нажиться на правовой неосведомленности граждан, но нет, все в рамках правил, пояснили "РГ" в УК "Академический", обслуживающей самый крупный микрорайон новостроек в Екатеринбурге. Дело в том, что 30 июня 2016 года истек срок действия постановления правительства РФ № 307, теперь расчет коммунальных услуг в многоквартирных домах ведется по постановлению № 354 от 6 мая 2011 года.

- Чтобы показания индивидуальных приборов учета приняли во внимание, необходимо 100-процентное оснащение ими дома, включая нежилые помещения, - пояснили в пресс-службе УК. - Причем счетчики должны исправно работать, их следует вовремя отдавать на поверку, заменять. Если эти условия не соблюдаются, объем тепловой энергии рассчитывают исходя из показаний общедомового прибора. Полученные данные равномерно распределяются между собственниками в зависимости от площади квартир.

То есть коммунальщики считают средний расход на квартиру в гигакалориях и умножают на тариф.

- Зачем такие заморочки? - удивляется Александр Алексеевич. - Это же задачка для третьего класса: из общего расхода энергоресурса вычитай индивидуальные показания, а то, что осталось, подели между квартирами без приборов учета. У нас в доме узел коммерческого учета тепла, к примеру, имеется, а счетчики - не везде, в подъезде из 20 квартир только в пяти есть, еще человек восемь согласны установить на свои средства. Но все равно всех жильцов не уговорить: у кого-то денег нет, у кого-то желания. Даже председатель совета дома заявил: "Нет, и не буду ставить. Жилплощадь маленькая, зарабатываю хорошо". Наш счетчик вместе с монтажом обошелся в 18 тысяч рублей, а пользоваться им мы не можем. Где же тут справедливость? Давайте по-честному: сколько израсходовал - столько оплатил.

Активный березовчанин считает: действующая схема выгодна только теплоснабжающим компаниям. Он предлагает ввести такое же правило, как при потреблении воды: жильцы, не имеющие счетчиков, платят по нормативу, умноженному на коэффициент 1,5. Кроме того, нужно отменить требование о 100-процентном оснащении квартир приборами учета тепла. Слишком оно фантастическое, считает пенсионер.

Похоже, это понимают и в Минстрое РФ. Недавно замминистра Андрей Чибис заявил о разработке нормативного акта, согласно которому потребители получат право оплачивать обогрев по показателям индивидуальных приборов учета. Главное - минимум 50 процентов квартир в доме следует оборудовать специальными распределителями.

Документ вскоре попадет в правительство. Но, по мнению Александра Олейникова, счетчики в половине квартир - это нереально. Начинать надо с малого, к примеру, с 20-30 процентов. Увидят соседи, что кто-то экономит на тепле, и задумаются, а не последовать ли примеру...

Действующие правила в ЖКХ не стимулируют экономить и использовать энергоэффективные технологии

- К сожалению, УК разъяснительной работой не занимаются, а ведь чем меньше дом потратит теплоэнергии, тем чище будут наши города. Почему я должен платить за соседей, которые температуру батарей не регулируют и форточки держат постоянно открытыми? - рассуждает Александр Алексеевич.

Коммунальщики с таким утверждением не согласны. В старых домах, где разводка труб вертикальная, установить счетчики на тепло невозможно, поэтому и смысла особого агитировать нет. В новостройках инженерных ограничений нет, более того, с 2012 года все дома должны сдавать в эксплуатацию с индивидуальными приборами учета тепла, однако на практике некоторые застройщики пытаются переложить эти траты на дольщиков.

- Информацию о поверках с указанием конкретной даты мы вносим в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. О необходимости замены или поверки приборов учета, а также о новых правилах расчета за отопление мы регулярно рассказываем на сайте и в нашей газете. Разъяснительную работу персонально с жильцами проводят экономисты клиентского отдела, управдомы, - поделились опытом в УК "Академический".

Вы скажете: наивно думать, что в правительстве услышат голос Олейникова. Но разве это не суть здорового гражданского общества, когда обычные люди пытаются подсказать государству, где его законодательный механизм дает сбой? Поддержат ли Александра Алексеевича жильцы других новостроек? Судя по высказываниям на форумах, скорее да, чем нет. В конце концов, преимущество счетчиков на воду тоже не сразу оценили, а сегодня это ощутимая экономия для семейного бюджета. Допустим, наша семья по нормативу должна в месяц платить за шесть кубов горячей воды и двенадцать холодной, когда по приборам учета от силы шесть суммарно набегает.

Некоторые пользователи Сети даже советуют скинуться и купить в рассрочку счетчики тем соседям, у кого мало денег, и "особо упертым".

Лучший аргумент - содержимое кошелька. "Наш счетчик окупился за первую зиму, 400 рублей в месяц за 80 квадратов. В прошлом году прибор был, но УК начисляла не по показаниям, а по среднему потреблению, какие-то сбои были у них при вводе данных, выходило 3400. В хорошем доме разница может быть на порядок, то есть в 10 раз", - пишет один из пользователей.

Компетентно

Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ:

- Поднятый Александром Олейниковым вопрос комитет уже обсуждал. Правительство РФ готовит изменения в "Правила предоставления коммунальных услуг": предлагается дополнить их формулой расчета платы за отопление в многоквартирном доме, где есть коллективный прибор учета, но не все квартиры оборудованы индивидуальными.

Александр Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- После установки системы общедомового погодного регулирования тепла или индивидуального теплопункта жильцы платят на 40 процентов меньше, чем до этого. Но каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в помещении было 30 градусов, а кому-то достаточно 18-20. При этом многоквартирный дом - единый объект, и даже если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обогревать соседние. Поэтому мы предложили алгоритм, который, с одной стороны, учитывает общее потребление, а с другой - позволяет конкретному жильцу экономить.

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