Барселонские старички грабили банки и уезжали на общественном транспорте

В Барселоне задержаны двое пожилых грабителей, подозреваемых в ограблении банков. Как сообщается в Facebook Национальной полиции Испании, мужчины в возрасте 80 и 73 лет украли сначала 32 тыс. евро, а затем 45 тыс. евро.

Грабители в светоотражающей одежде угрожали сотрудникам учреждений огнестрельным оружием и заставляли отдавать им деньги наличными.

Отмечается, что злоумышленники скрывались с места преступления на общественном транспорте.

Вопреки стереотипа о "божьих одуванчиках", люди преклонного возраста частенько фигурируют в уголовных сводках разных стран. Так, на днях в доме 88-летнего француза на востоке страны правоохранители обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. А 1 марта российский пенсионер устроил стрельбу из автомата Калашникова в Москве. У него был тоже изъят изрядный арсенал.

По инф. rosbalt.ru

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