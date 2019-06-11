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Бари Алибасов пришел в себя
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2019 г.
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Продюсер Бари Алибасов, находящийся на лечении в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского, вышел из состояния искусственного медикаментозного сна, в который его ввели врачи несколько дней назад. Об этом СМИ сообщил его представитель Вадим Горжанкин со ссылкой на сына музыканта.

Бари Алибасов пришел в себя

Как отметил Бари Алибасов-младший, пока его отец никого не узнает и ничего не помнит.

- К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера, — цитирует Алибасова-младшего агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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