Бари Алибасов пришел в себя

Продюсер Бари Алибасов, находящийся на лечении в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского, вышел из состояния искусственного медикаментозного сна, в который его ввели врачи несколько дней назад. Об этом СМИ сообщил его представитель Вадим Горжанкин со ссылкой на сына музыканта.

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Как отметил Бари Алибасов-младший, пока его отец никого не узнает и ничего не помнит.



- К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера, — цитирует Алибасова-младшего агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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